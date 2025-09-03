Solberg (SLB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00878962 $ 0.00878962 $ 0.00878962 24-satna najniža cijena $ 0.00898887 $ 0.00898887 $ 0.00898887 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00878962$ 0.00878962 $ 0.00878962 24-satna najviša cijena $ 0.00898887$ 0.00898887 $ 0.00898887 Najviša cijena ikada $ 0.106245$ 0.106245 $ 0.106245 Najniža cijena $ 0.00812979$ 0.00812979 $ 0.00812979 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) +1.14% Promjena cijene (7D) +0.96% Promjena cijene (7D) +0.96%

Solberg (SLB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00889005. Tijekom protekla 24 sata, SLBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00878962 i najviše cijene $ 0.00898887, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLB je $ 0.106245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00812979.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLB se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.14% u posljednjih 24 sata i +0.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solberg (SLB)

Tržišna kapitalizacija $ 83.22K$ 83.22K $ 83.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 889.01K$ 889.01K $ 889.01K Količina u optjecaju 9.36M 9.36M 9.36M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solberg je $ 83.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLB je 9.36M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 889.01K.