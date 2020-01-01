Solberg (SLB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solberg (SLB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solberg (SLB) Informacije With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Službena web stranica: https://solbergtoken.com Kupi SLB odmah!

Solberg (SLB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solberg (SLB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 83.10K $ 83.10K $ 83.10K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 887.74K $ 887.74K $ 887.74K Povijesni maksimum: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Povijesni minimum: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Trenutna cijena: $ 0.0088774 $ 0.0088774 $ 0.0088774 Saznajte više o cijeni Solberg (SLB)

Solberg (SLB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solberg (SLB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SLB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SLB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SLB tokena, istražite SLB cijenu tokena uživo!

