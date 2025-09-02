Shuffle (SHFL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.307703 $ 0.307703 $ 0.307703 24-satna najniža cijena $ 0.316262 $ 0.316262 $ 0.316262 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.307703$ 0.307703 $ 0.307703 24-satna najviša cijena $ 0.316262$ 0.316262 $ 0.316262 Najviša cijena ikada $ 0.787524$ 0.787524 $ 0.787524 Najniža cijena $ 0.141225$ 0.141225 $ 0.141225 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -1.32% Promjena cijene (7D) +21.35% Promjena cijene (7D) +21.35%

Shuffle (SHFL) cijena u stvarnom vremenu je $0.311104. Tijekom protekla 24 sata, SHFLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.307703 i najviše cijene $ 0.316262, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHFL je $ 0.787524, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.141225.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHFL se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i +21.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shuffle (SHFL)

Tržišna kapitalizacija $ 101.11M$ 101.11M $ 101.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 294.95M$ 294.95M $ 294.95M Količina u optjecaju 325.00M 325.00M 325.00M Ukupna količina 948,089,082.439615 948,089,082.439615 948,089,082.439615

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shuffle je $ 101.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHFL je 325.00M, s ukupnom količinom od 948089082.439615. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 294.95M.