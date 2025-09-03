Više o SHIFT

Shift AI Logotip

Shift AI Cijena (SHIFT)

Neuvršten

1 SHIFT u USD cijena uživo:

--
----
+4.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Shift AI (SHIFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:56:08 (UTC+8)

Shift AI (SHIFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0084991
$ 0.0084991$ 0.0084991

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+4.10%

+6.19%

+6.19%

Shift AI (SHIFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIFT je $ 0.0084991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIFT se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, +4.10% u posljednjih 24 sata i +6.19% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Shift AI (SHIFT)

$ 35.00K
$ 35.00K$ 35.00K

--
----

$ 35.00K
$ 35.00K$ 35.00K

999.72M
999.72M 999.72M

999,715,343.209041
999,715,343.209041 999,715,343.209041

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shift AI je $ 35.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIFT je 999.72M, s ukupnom količinom od 999715343.209041. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.00K.

Shift AI (SHIFT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shift AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shift AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shift AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shift AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.10%
30 dana$ 0+10.74%
60 dana$ 0+18.74%
90 dana$ 0--

Što je Shift AI (SHIFT)

Shift AI: Redefining Portfolio Management We are building an advanced, open-source AI agent that connects directly to your Solana wallet, redefining portfolio management and blockchain interactions. Experience effortless multichain trading, bridging, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. Core Idea This AI agent is your personal assistant, enabling seamless portfolio management, multi-chain trading, and asset tracking—all through an intuitive chat interface. By combining real-time insights, automation, and open-source accessibility, we empower users to redefine blockchain interactions. Key Features Portfolio Management with AI: Connect your Solana wallet, execute trades, track holdings, and analyze performance with simple commands. Detailed Portfolio Insights and Updates: Access performance metrics, historical trends, and allocation analysis for every coin you hold. Multi-Chain Trading and Integration: Trade across multiple blockchains by bridging assets with Wormhole technology. Simplified Bridging: Automate bridging of assets from other blockchains to Solana, for seamless multi-chain interactions.

Resurs Shift AI (SHIFT)

Službena web-stranica

Shift AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shift AI (SHIFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shift AI (SHIFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shift AI.

Provjerite Shift AI predviđanje cijene sada!

SHIFT u lokalnim valutama

Shift AI (SHIFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shift AI (SHIFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shift AI (SHIFT)

Koliko Shift AI (SHIFT) vrijedi danas?
Cijena SHIFT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIFT u USD?
Trenutačna cijena SHIFT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shift AI?
Tržišna kapitalizacija za SHIFT je $ 35.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIFT?
Količina u optjecaju za SHIFT je 999.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIFT?
SHIFT je postigao ATH cijenu od 0.0084991 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIFT?
SHIFT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIFT?
24-satni obujam trgovanja za SHIFT je -- USD.
Hoće li SHIFT još narasti ove godine?
SHIFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:56:08 (UTC+8)

Shift AI (SHIFT) Važna ažuriranja industrije

