Shift AI (SHIFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0084991$ 0.0084991 $ 0.0084991 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) +4.10% Promjena cijene (7D) +6.19% Promjena cijene (7D) +6.19%

Shift AI (SHIFT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIFT je $ 0.0084991, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIFT se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, +4.10% u posljednjih 24 sata i +6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shift AI (SHIFT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.00K$ 35.00K $ 35.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.00K$ 35.00K $ 35.00K Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,715,343.209041 999,715,343.209041 999,715,343.209041

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shift AI je $ 35.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIFT je 999.72M, s ukupnom količinom od 999715343.209041. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.00K.