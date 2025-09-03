SHELL (SS20) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01012282$ 0.01012282 $ 0.01012282 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -7.01% Promjena cijene (1D) -7.68% Promjena cijene (7D) -28.53% Promjena cijene (7D) -28.53%

SHELL (SS20) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SS20trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SS20 je $ 0.01012282, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SS20 se promijenio za -7.01% u posljednjih sat vremena, -7.68% u posljednjih 24 sata i -28.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SHELL (SS20)

Tržišna kapitalizacija $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SHELL je $ 21.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SS20 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.72K.