sETH (SETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,157.25 $ 4,157.25 $ 4,157.25 24-satna najniža cijena $ 4,391.5 $ 4,391.5 $ 4,391.5 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,157.25$ 4,157.25 $ 4,157.25 24-satna najviša cijena $ 4,391.5$ 4,391.5 $ 4,391.5 Najviša cijena ikada $ 4,876.35$ 4,876.35 $ 4,876.35 Najniža cijena $ 0.01254476$ 0.01254476 $ 0.01254476 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -1.84% Promjena cijene (7D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.13%

sETH (SETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,305.14. Tijekom protekla 24 sata, SETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,157.25 i najviše cijene $ 4,391.5, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SETH je $ 4,876.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01254476.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SETH se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sETH (SETH)

Tržišna kapitalizacija $ 49.92M$ 49.92M $ 49.92M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.92M$ 49.92M $ 49.92M Količina u optjecaju 11.58K 11.58K 11.58K Ukupna količina 11,584.25414847524 11,584.25414847524 11,584.25414847524

Trenutačna tržišna kapitalizacija sETH je $ 49.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SETH je 11.58K, s ukupnom količinom od 11584.25414847524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.92M.