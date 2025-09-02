Session Token (SESH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.09841 $ 0.09841 $ 0.09841 24-satna najniža cijena $ 0.101466 $ 0.101466 $ 0.101466 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.09841$ 0.09841 $ 0.09841 24-satna najviša cijena $ 0.101466$ 0.101466 $ 0.101466 Najviša cijena ikada $ 0.237833$ 0.237833 $ 0.237833 Najniža cijena $ 0.04027055$ 0.04027055 $ 0.04027055 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -1.31% Promjena cijene (7D) -1.16% Promjena cijene (7D) -1.16%

Session Token (SESH) cijena u stvarnom vremenu je $0.10013. Tijekom protekla 24 sata, SESHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09841 i najviše cijene $ 0.101466, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SESH je $ 0.237833, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04027055.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SESH se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Session Token (SESH)

Tržišna kapitalizacija $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.03M$ 24.03M $ 24.03M Količina u optjecaju 80.22M 80.22M 80.22M Ukupna količina 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Session Token je $ 8.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SESH je 80.22M, s ukupnom količinom od 240000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.03M.