Session Token (SESH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Session Token (SESH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Session Token (SESH) Informacije

Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.

https://getsession.org/
https://getsession.org/whitepaper

Session Token (SESH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Session Token (SESH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 7.95M
$ 7.95M
$ 7.95M$ 7.95M
Ukupna količina:
$ 240.00M
$ 240.00M$ 240.00M
Količina u optjecaju: $ 80.22M
$ 80.22M
$ 80.22M$ 80.22M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.78M
$ 23.78M
$ 23.78M$ 23.78M
Povijesni maksimum:
$ 0.237833
$ 0.237833$ 0.237833
Povijesni minimum:
$ 0.04027055
$ 0.04027055$ 0.04027055
Trenutna cijena:
$ 0.099097
$ 0.099097$ 0.099097

Session Token (SESH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Session Token (SESH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SESH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SESH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SESH tokena, istražite SESH cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.