Ser Alpha (SERALPHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00144726$ 0.00144726 $ 0.00144726 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.90% Promjena cijene (7D) +3.90%

Ser Alpha (SERALPHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SERALPHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SERALPHA je $ 0.00144726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SERALPHA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ser Alpha (SERALPHA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ser Alpha je $ 11.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SERALPHA je 998.56M, s ukupnom količinom od 998557106.735851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.53K.