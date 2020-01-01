Sandclock (QUARTZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sandclock (QUARTZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sandclock (QUARTZ) Informacije Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Službena web stranica: https://sandclock.org Bijela knjiga: https://docs.sandclock.org/current/ Kupi QUARTZ odmah!

Sandclock (QUARTZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sandclock (QUARTZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 594.57K $ 594.57K $ 594.57K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Povijesni maksimum: $ 25.83 $ 25.83 $ 25.83 Povijesni minimum: $ 0.081066 $ 0.081066 $ 0.081066 Trenutna cijena: $ 0.081085 $ 0.081085 $ 0.081085 Saznajte više o cijeni Sandclock (QUARTZ)

Sandclock (QUARTZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sandclock (QUARTZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUARTZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUARTZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUARTZ tokena, istražite QUARTZ cijenu tokena uživo!

