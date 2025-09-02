Sandclock (QUARTZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 25.83$ 25.83 $ 25.83 Najniža cijena $ 0.081066$ 0.081066 $ 0.081066 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.05% Promjena cijene (7D) -0.05%

Sandclock (QUARTZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.081085. Tijekom protekla 24 sata, QUARTZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUARTZ je $ 25.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.081066.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUARTZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sandclock (QUARTZ)

Tržišna kapitalizacija $ 594.57K$ 594.57K $ 594.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Količina u optjecaju 7.33M 7.33M 7.33M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sandclock je $ 594.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUARTZ je 7.33M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.11M.