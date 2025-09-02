RUNNER (RUNNER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.188097 24-satna najviša cijena $ 0.19907 Najviša cijena ikada $ 1.28 Najniža cijena $ 0.062812 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -29.26%

RUNNER (RUNNER) cijena u stvarnom vremenu je $0.193798. Tijekom protekla 24 sata, RUNNERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.188097 i najviše cijene $ 0.19907, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUNNER je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.062812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUNNER se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -29.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RUNNER (RUNNER)

Tržišna kapitalizacija $ 193.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.80K Količina u optjecaju 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RUNNER je $ 193.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUNNER je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.80K.