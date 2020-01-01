RUNNER (RUNNER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RUNNER (RUNNER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RUNNER (RUNNER) Informacije Runner is the first-ever meme coin launched by Clanker on the Farcaster platform, representing an exciting expansion beyond Clanker's own primary token. As a pioneer in this space, Runner aims to capture the spirit of community-driven innovation, humor, and creativity, embodying the fun and experimental nature of meme coins while integrating seamlessly into the Farcaster ecosystem. The project is about having fun with this new AI meta. Službena web stranica: https://runneronbase.io/ Kupi RUNNER odmah!

RUNNER (RUNNER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RUNNER (RUNNER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 227.55K $ 227.55K $ 227.55K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 227.55K $ 227.55K $ 227.55K Povijesni maksimum: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Povijesni minimum: $ 0.062812 $ 0.062812 $ 0.062812 Trenutna cijena: $ 0.22755 $ 0.22755 $ 0.22755 Saznajte više o cijeni RUNNER (RUNNER)

RUNNER (RUNNER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RUNNER (RUNNER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RUNNER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RUNNER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RUNNER tokena, istražite RUNNER cijenu tokena uživo!

RUNNER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RUNNER? Naša RUNNER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RUNNER predviđanje cijene tokena odmah!

