Renzo (REZ) Informacije Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Službena web stranica: https://www.renzoprotocol.com/ Bijela knjiga: https://docs.renzoprotocol.com/docs Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Renzo (REZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renzo (REZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.09M $ 43.09M $ 43.09M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.85B $ 3.85B $ 3.85B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.87M $ 111.87M $ 111.87M Povijesni maksimum: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Povijesni minimum: $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 Trenutna cijena: $ 0.011187 $ 0.011187 $ 0.011187 Saznajte više o cijeni Renzo (REZ)

Renzo (REZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renzo (REZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REZ tokena, istražite REZ cijenu tokena uživo!

