ROBOT (ROBOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02395586$ 0.02395586 $ 0.02395586 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.05% Promjena cijene (7D) +6.05%

ROBOT (ROBOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROBOT je $ 0.02395586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROBOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ROBOT (ROBOT)

Tržišna kapitalizacija $ 453.31K$ 453.31K $ 453.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 453.31K$ 453.31K $ 453.31K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,666.007246 999,996,666.007246 999,996,666.007246

Trenutačna tržišna kapitalizacija ROBOT je $ 453.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROBOT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996666.007246. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 453.31K.