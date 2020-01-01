RigoBlock (GRG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u RigoBlock (GRG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

RigoBlock (GRG) Informacije "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token ('GRG') incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Službena web stranica: https://rigoblock.com Bijela knjiga: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf

RigoBlock (GRG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za RigoBlock (GRG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ukupna količina: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Količina u optjecaju: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Povijesni maksimum: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.222287 $ 0.222287 $ 0.222287 Saznajte više o cijeni RigoBlock (GRG)

RigoBlock (GRG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike RigoBlock (GRG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRG tokena, istražite GRG cijenu tokena uživo!

