Više o GRG

GRG Informacije o cijeni

GRG Bijela knjiga

GRG Službena web stranica

GRG Tokenomija

GRG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

RigoBlock Logotip

RigoBlock Cijena (GRG)

Neuvršten

1 GRG u USD cijena uživo:

$0.217911
$0.217911$0.217911
-4.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena RigoBlock (GRG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:55:20 (UTC+8)

RigoBlock (GRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.21301
$ 0.21301$ 0.21301
24-satna najniža cijena
$ 0.22841
$ 0.22841$ 0.22841
24-satna najviša cijena

$ 0.21301
$ 0.21301$ 0.21301

$ 0.22841
$ 0.22841$ 0.22841

$ 115.8
$ 115.8$ 115.8

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-4.59%

-27.51%

-27.51%

RigoBlock (GRG) cijena u stvarnom vremenu je $0.217911. Tijekom protekla 24 sata, GRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.21301 i najviše cijene $ 0.22841, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRG je $ 115.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRG se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -4.59% u posljednjih 24 sata i -27.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RigoBlock (GRG)

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

6.59M
6.59M 6.59M

7,600,065.00758257
7,600,065.00758257 7,600,065.00758257

Trenutačna tržišna kapitalizacija RigoBlock je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRG je 6.59M, s ukupnom količinom od 7600065.00758257. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.

RigoBlock (GRG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RigoBlock u USD iznosila je $ -0.0104989584227916.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RigoBlock u USD iznosila je $ -0.1353626305.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RigoBlock u USD iznosila je $ -0.1551277465.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RigoBlock u USD iznosila je $ -0.7406767514484806.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0104989584227916-4.59%
30 dana$ -0.1353626305-62.11%
60 dana$ -0.1551277465-71.18%
90 dana$ -0.7406767514484806-77.26%

Što je RigoBlock (GRG)

"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

RigoBlock Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RigoBlock (GRG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RigoBlock (GRG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RigoBlock.

Provjerite RigoBlock predviđanje cijene sada!

GRG u lokalnim valutama

RigoBlock (GRG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RigoBlock (GRG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GRG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RigoBlock (GRG)

Koliko RigoBlock (GRG) vrijedi danas?
Cijena GRG uživo u USD je 0.217911 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GRG u USD?
Trenutačna cijena GRG u USD je $ 0.217911. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RigoBlock?
Tržišna kapitalizacija za GRG je $ 1.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GRG?
Količina u optjecaju za GRG je 6.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GRG?
GRG je postigao ATH cijenu od 115.8 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GRG?
GRG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GRG?
24-satni obujam trgovanja za GRG je -- USD.
Hoće li GRG još narasti ove godine?
GRG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GRG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:55:20 (UTC+8)

RigoBlock (GRG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.