RigoBlock (GRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.21301 $ 0.21301 $ 0.21301 24-satna najniža cijena $ 0.22841 $ 0.22841 $ 0.22841 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.21301$ 0.21301 $ 0.21301 24-satna najviša cijena $ 0.22841$ 0.22841 $ 0.22841 Najviša cijena ikada $ 115.8$ 115.8 $ 115.8 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) -4.59% Promjena cijene (7D) -27.51% Promjena cijene (7D) -27.51%

RigoBlock (GRG) cijena u stvarnom vremenu je $0.217911. Tijekom protekla 24 sata, GRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.21301 i najviše cijene $ 0.22841, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRG je $ 115.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRG se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -4.59% u posljednjih 24 sata i -27.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RigoBlock (GRG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju 6.59M 6.59M 6.59M Ukupna količina 7,600,065.00758257 7,600,065.00758257 7,600,065.00758257

Trenutačna tržišna kapitalizacija RigoBlock je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRG je 6.59M, s ukupnom količinom od 7600065.00758257. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.66M.