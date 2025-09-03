RIG TOKEN (RIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.33% Promjena cijene (7D) -0.81% Promjena cijene (7D) -0.81%

RIG TOKEN (RIG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RIG TOKEN (RIG)

Tržišna kapitalizacija $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RIG TOKEN je $ 12.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIG je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.17K.