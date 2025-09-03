Više o RIG

RIG TOKEN Cijena (RIG)

Neuvršten

1 RIG u USD cijena uživo:

$0.00012175
$0.00012175$0.00012175
-1.30%1D
Grafikon aktualnih cijena RIG TOKEN (RIG)
RIG TOKEN (RIG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.33%

-0.81%

-0.81%

RIG TOKEN (RIG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RIG TOKEN (RIG)

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

--
----

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RIG TOKEN je $ 12.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIG je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.17K.

RIG TOKEN (RIG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RIG TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RIG TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RIG TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RIG TOKEN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.33%
30 dana$ 0-10.10%
60 dana$ 0-30.05%
90 dana$ 0--

Što je RIG TOKEN (RIG)

RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.

Resurs RIG TOKEN (RIG)

RIG TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RIG TOKEN (RIG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RIG TOKEN (RIG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RIG TOKEN.

Provjerite RIG TOKEN predviđanje cijene sada!

RIG u lokalnim valutama

RIG TOKEN (RIG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RIG TOKEN (RIG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RIG TOKEN (RIG)

Koliko RIG TOKEN (RIG) vrijedi danas?
Cijena RIG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIG u USD?
Trenutačna cijena RIG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RIG TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za RIG je $ 12.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIG?
Količina u optjecaju za RIG je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIG?
RIG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIG?
RIG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIG?
24-satni obujam trgovanja za RIG je -- USD.
Hoće li RIG još narasti ove godine?
RIG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.