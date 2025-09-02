Rainbow Token (RBW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00147997 24-satna najniža cijena $ 0.00154017 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.12 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) -4.53%

Rainbow Token (RBW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00150984. Tijekom protekla 24 sata, RBWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00147997 i najviše cijene $ 0.00154017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBW je $ 3.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBW se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -4.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rainbow Token (RBW)

Tržišna kapitalizacija $ 376.23K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.50M Količina u optjecaju 250.88M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rainbow Token je $ 376.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBW je 250.88M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.