Quick Intel (QKNTL) Informacije What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Službena web stranica: https://quickintel.io Bijela knjiga: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel Kupi QKNTL odmah!

Quick Intel (QKNTL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quick Intel (QKNTL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 689.06K $ 689.06K $ 689.06K Ukupna količina: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Količina u optjecaju: $ 79.96M $ 79.96M $ 79.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 689.42K $ 689.42K $ 689.42K Povijesni maksimum: $ 0.149149 $ 0.149149 $ 0.149149 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0086177 $ 0.0086177 $ 0.0086177 Saznajte više o cijeni Quick Intel (QKNTL)

Quick Intel (QKNTL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quick Intel (QKNTL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QKNTL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QKNTL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QKNTL tokena, istražite QKNTL cijenu tokena uživo!

