Quick Intel (QKNTL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00539633 $ 0.00539633 $ 0.00539633 24-satna najniža cijena $ 0.00953382 $ 0.00953382 $ 0.00953382 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00539633$ 0.00539633 $ 0.00539633 24-satna najviša cijena $ 0.00953382$ 0.00953382 $ 0.00953382 Najviša cijena ikada $ 0.149149$ 0.149149 $ 0.149149 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -4.37% Promjena cijene (7D) -6.17% Promjena cijene (7D) -6.17%

Quick Intel (QKNTL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00896527. Tijekom protekla 24 sata, QKNTLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00539633 i najviše cijene $ 0.00953382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QKNTL je $ 0.149149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QKNTL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -4.37% u posljednjih 24 sata i -6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Quick Intel (QKNTL)

Tržišna kapitalizacija $ 716.85K$ 716.85K $ 716.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 717.22K$ 717.22K $ 717.22K Količina u optjecaju 79.96M 79.96M 79.96M Ukupna količina 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quick Intel je $ 716.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QKNTL je 79.96M, s ukupnom količinom od 80000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 717.22K.