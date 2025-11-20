Qubit Cijena danas

Trenutačna cijena Qubit (QBIT) danas je $ 0.0011706, s promjenom od 13.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QBIT u USD je $ 0.0011706 po QBIT.

Qubit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,168,455, s količinom u optjecaju od 1.00B QBIT. Tijekom posljednja 24 sata, QBIT trgovao je između $ 0.00116846 (niska) i $ 0.0013559 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01578659, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00117136.

U kratkoročnim performansama, QBIT se kretao -1.07% u posljednjem satu i -65.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Qubit (QBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

