PumpMeme Cijena danas

Trenutačna cijena PumpMeme (PM) danas je $ 1.12, s promjenom od 0.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PM u USD je $ 1.12 po PM.

PumpMeme trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,725,132, s količinom u optjecaju od 23.00M PM. Tijekom posljednja 24 sata, PM trgovao je između $ 1.11 (niska) i $ 1.13 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.15, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.026.

U kratkoročnim performansama, PM se kretao -0.01% u posljednjem satu i -0.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PumpMeme (PM)

Tržišna kapitalizacija $ 25.73M$ 25.73M $ 25.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.85M$ 111.85M $ 111.85M Količina u optjecaju 23.00M 23.00M 23.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PumpMeme je $ 25.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PM je 23.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.85M.