PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003662 $ 0.00003662 $ 0.00003662 24-satna najniža cijena $ 0.00004084 $ 0.00004084 $ 0.00004084 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003662$ 0.00003662 $ 0.00003662 24-satna najviša cijena $ 0.00004084$ 0.00004084 $ 0.00004084 Najviša cijena ikada $ 0.00019936$ 0.00019936 $ 0.00019936 Najniža cijena $ 0.00002963$ 0.00002963 $ 0.00002963 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +4.04% Promjena cijene (7D) -19.90% Promjena cijene (7D) -19.90%

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003953. Tijekom protekla 24 sata, PUMPKINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003662 i najviše cijene $ 0.00004084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUMPKIN je $ 0.00019936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002963.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUMPKIN se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +4.04% u posljednjih 24 sata i -19.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Tržišna kapitalizacija $ 394.97K$ 394.97K $ 394.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 394.97K$ 394.97K $ 394.97K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUMPKIN TOKEN je $ 394.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUMPKIN je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 394.97K.