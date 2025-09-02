Više o PUMPKIN

PUMPKIN TOKEN Cijena (PUMPKIN)

Neuvršten

1 PUMPKIN u USD cijena uživo:

+6.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)
PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.10%

+4.04%

-19.90%

-19.90%

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003953. Tijekom protekla 24 sata, PUMPKINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003662 i najviše cijene $ 0.00004084, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUMPKIN je $ 0.00019936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002963.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUMPKIN se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +4.04% u posljednjih 24 sata i -19.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija PUMPKIN TOKEN je $ 394.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUMPKIN je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 394.97K.

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PUMPKIN TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PUMPKIN TOKEN u USD iznosila je $ -0.0000154278.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PUMPKIN TOKEN u USD iznosila je $ -0.0000231448.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PUMPKIN TOKEN u USD iznosila je $ -0.00003815184894422812.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.04%
30 dana$ -0.0000154278-39.02%
60 dana$ -0.0000231448-58.54%
90 dana$ -0.00003815184894422812-49.11%

Što je PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

PUMPKIN TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PUMPKIN TOKEN.

Provjerite PUMPKIN TOKEN predviđanje cijene sada!

PUMPKIN u lokalnim valutama

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUMPKIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Koliko PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) vrijedi danas?
Cijena PUMPKIN uživo u USD je 0.00003953 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUMPKIN u USD?
Trenutačna cijena PUMPKIN u USD je $ 0.00003953. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PUMPKIN TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za PUMPKIN je $ 394.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUMPKIN?
Količina u optjecaju za PUMPKIN je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUMPKIN?
PUMPKIN je postigao ATH cijenu od 0.00019936 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUMPKIN?
PUMPKIN je vidio ATL cijenu od 0.00002963 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUMPKIN?
24-satni obujam trgovanja za PUMPKIN je -- USD.
Hoće li PUMPKIN još narasti ove godine?
PUMPKIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUMPKIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
