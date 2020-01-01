PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Informacije Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional. Službena web stranica: https://thepumpkintoken.org Bijela knjiga: https://thepumpkintoken.org/PumpkinWhitePaper1.pdf Kupi PUMPKIN odmah!

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 383.79K Ukupna količina: $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 383.79K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUMPKIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUMPKIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUMPKIN tokena, istražite PUMPKIN cijenu tokena uživo!

