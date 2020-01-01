PROOF Platform (PROOF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PROOF Platform (PROOF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PROOF Platform (PROOF) Informacije PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. Službena web stranica: https://proofplatform.io Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing

PROOF Platform (PROOF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PROOF Platform (PROOF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.60M Ukupna količina: $ 30.75M Količina u optjecaju: $ 9.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.20M Povijesni maksimum: $ 0.339058 Povijesni minimum: $ 0.03194115 Trenutna cijena: $ 0.168986

PROOF Platform (PROOF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PROOF Platform (PROOF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROOF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROOF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROOF tokena, istražite PROOF cijenu tokena uživo!

PROOF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROOF? Naša PROOF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

