PROOF Platform (PROOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04221472 24-satna najniža cijena $ 0.191792 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.339058 Najniža cijena $ 0.03194115 Promjena cijene (1H) -1.68% Promjena cijene (1D) +18.63% Promjena cijene (7D) +3.14%

PROOF Platform (PROOF) cijena u stvarnom vremenu je $0.185357. Tijekom protekla 24 sata, PROOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04221472 i najviše cijene $ 0.191792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROOF je $ 0.339058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03194115.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROOF se promijenio za -1.68% u posljednjih sat vremena, +18.63% u posljednjih 24 sata i +3.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PROOF Platform (PROOF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.76M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.70M Količina u optjecaju 9.52M Ukupna količina 30,752,982.42725457

Trenutačna tržišna kapitalizacija PROOF Platform je $ 1.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROOF je 9.52M, s ukupnom količinom od 30752982.42725457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.70M.