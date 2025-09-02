Više o PROOF

PROOF Platform Logotip

PROOF Platform Cijena (PROOF)

Neuvršten

1 PROOF u USD cijena uživo:

$0.185357
$0.185357
+18.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena PROOF Platform (PROOF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:24:19 (UTC+8)

PROOF Platform (PROOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04221472
$ 0.04221472
24-satna najniža cijena
$ 0.191792
$ 0.191792
24-satna najviša cijena

$ 0.04221472
$ 0.04221472

$ 0.191792
$ 0.191792

$ 0.339058
$ 0.339058

$ 0.03194115
$ 0.03194115

-1.68%

+18.63%

+3.14%

+3.14%

PROOF Platform (PROOF) cijena u stvarnom vremenu je $0.185357. Tijekom protekla 24 sata, PROOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04221472 i najviše cijene $ 0.191792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROOF je $ 0.339058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03194115.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROOF se promijenio za -1.68% u posljednjih sat vremena, +18.63% u posljednjih 24 sata i +3.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PROOF Platform (PROOF)

$ 1.76M
$ 1.76M

--
--

$ 5.70M
$ 5.70M

9.52M
9.52M

30,752,982.42725457
30,752,982.42725457

Trenutačna tržišna kapitalizacija PROOF Platform je $ 1.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PROOF je 9.52M, s ukupnom količinom od 30752982.42725457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.70M.

PROOF Platform (PROOF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PROOF Platform u USD iznosila je $ +0.02911091.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PROOF Platform u USD iznosila je $ +0.0732327156.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PROOF Platform u USD iznosila je $ +0.4330946008.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PROOF Platform u USD iznosila je $ +0.13387782645306982.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.02911091+18.63%
30 dana$ +0.0732327156+39.51%
60 dana$ +0.4330946008+233.65%
90 dana$ +0.13387782645306982+260.06%

Što je PROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

Resurs PROOF Platform (PROOF)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

PROOF Platform Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PROOF Platform (PROOF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PROOF Platform (PROOF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PROOF Platform.

Provjerite PROOF Platform predviđanje cijene sada!

PROOF u lokalnim valutama

PROOF Platform (PROOF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PROOF Platform (PROOF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROOF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PROOF Platform (PROOF)

Koliko PROOF Platform (PROOF) vrijedi danas?
Cijena PROOF uživo u USD je 0.185357 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PROOF u USD?
Trenutačna cijena PROOF u USD je $ 0.185357. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PROOF Platform?
Tržišna kapitalizacija za PROOF je $ 1.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PROOF?
Količina u optjecaju za PROOF je 9.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROOF?
PROOF je postigao ATH cijenu od 0.339058 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROOF?
PROOF je vidio ATL cijenu od 0.03194115 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PROOF?
24-satni obujam trgovanja za PROOF je -- USD.
Hoće li PROOF još narasti ove godine?
PROOF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROOF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
PROOF Platform (PROOF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

