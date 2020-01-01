Project Rocket (ROCKET) Tokenomika

Project Rocket (ROCKET) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Project Rocket (ROCKET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Project Rocket (ROCKET) Informacije

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Službena web stranica:
https://projectrocketgme.com/

Project Rocket (ROCKET) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Project Rocket (ROCKET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 43.60K
$ 43.60K$ 43.60K
Ukupna količina:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Količina u optjecaju:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 43.60K
$ 43.60K$ 43.60K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Project Rocket (ROCKET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Project Rocket (ROCKET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ROCKET tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ROCKET tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ROCKET tokena, istražite ROCKET cijenu tokena uživo!

ROCKET Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ROCKET? Naša ROCKET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.