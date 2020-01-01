Project Rocket (ROCKET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Project Rocket (ROCKET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Project Rocket (ROCKET) Informacije GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time. Službena web stranica: https://projectrocketgme.com/ Kupi ROCKET odmah!

Project Rocket (ROCKET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Project Rocket (ROCKET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.60K $ 43.60K $ 43.60K Ukupna količina: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Količina u optjecaju: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.60K $ 43.60K $ 43.60K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Project Rocket (ROCKET)

Project Rocket (ROCKET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Project Rocket (ROCKET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROCKET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROCKET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROCKET tokena, istražite ROCKET cijenu tokena uživo!

ROCKET Predviđanje cijene

