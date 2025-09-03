Project Rocket (ROCKET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.06% Promjena cijene (1D) +3.83% Promjena cijene (7D) +2.38% Promjena cijene (7D) +2.38%

Project Rocket (ROCKET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROCKETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROCKET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROCKET se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, +3.83% u posljednjih 24 sata i +2.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project Rocket (ROCKET)

Tržišna kapitalizacija $ 39.08K$ 39.08K $ 39.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.08K$ 39.08K $ 39.08K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Rocket je $ 39.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROCKET je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.08K.