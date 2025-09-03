Više o ROCKET

Project Rocket Logotip

Project Rocket Cijena (ROCKET)

Neuvršten

1 ROCKET u USD cijena uživo:

--
----
+3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Project Rocket (ROCKET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:20:48 (UTC+8)

Project Rocket (ROCKET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.06%

+3.83%

+2.38%

+2.38%

Project Rocket (ROCKET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROCKETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROCKET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROCKET se promijenio za -1.06% u posljednjih sat vremena, +3.83% u posljednjih 24 sata i +2.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Project Rocket (ROCKET)

$ 39.08K
$ 39.08K$ 39.08K

--
----

$ 39.08K
$ 39.08K$ 39.08K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Rocket je $ 39.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROCKET je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.08K.

Project Rocket (ROCKET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Project Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Project Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Project Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Project Rocket u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.83%
30 dana$ 0-26.63%
60 dana$ 0-37.03%
90 dana$ 0--

Što je Project Rocket (ROCKET)

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Resurs Project Rocket (ROCKET)

Službena web-stranica

Project Rocket Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Project Rocket (ROCKET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Project Rocket (ROCKET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Project Rocket.

Provjerite Project Rocket predviđanje cijene sada!

ROCKET u lokalnim valutama

Project Rocket (ROCKET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Project Rocket (ROCKET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROCKET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Project Rocket (ROCKET)

Koliko Project Rocket (ROCKET) vrijedi danas?
Cijena ROCKET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROCKET u USD?
Trenutačna cijena ROCKET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Project Rocket?
Tržišna kapitalizacija za ROCKET je $ 39.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROCKET?
Količina u optjecaju za ROCKET je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROCKET?
ROCKET je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROCKET?
ROCKET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROCKET?
24-satni obujam trgovanja za ROCKET je -- USD.
Hoće li ROCKET još narasti ove godine?
ROCKET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROCKET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
