Prism (PRISM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00064254 24-satna najniža cijena $ 0.00065109 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.04643859 Najniža cijena $ 0.0000841 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -2.87%

Prism (PRISM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00064495. Tijekom protekla 24 sata, PRISMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00064254 i najviše cijene $ 0.00065109, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRISM je $ 0.04643859, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000841.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRISM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prism (PRISM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.23M Količina u optjecaju 1.83B Ukupna količina 1,913,395,257.645359

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prism je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRISM je 1.83B, s ukupnom količinom od 1913395257.645359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.