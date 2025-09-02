Više o PRISM

Prism Logotip

Prism Cijena (PRISM)

Neuvršten

1 PRISM u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Prism (PRISM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:23:47 (UTC+8)

Prism (PRISM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.00%

-0.01%

-2.87%

-2.87%

Prism (PRISM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00064495. Tijekom protekla 24 sata, PRISMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00064254 i najviše cijene $ 0.00065109, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRISM je $ 0.04643859, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000841.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRISM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -2.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prism (PRISM)

$ 1.18M
--
$ 1.23M
1.83B
1,913,395,257.645359
Trenutačna tržišna kapitalizacija Prism je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRISM je 1.83B, s ukupnom količinom od 1913395257.645359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.

Prism (PRISM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Prism u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Prism u USD iznosila je $ +0.0000860420.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Prism u USD iznosila je $ +0.0001997096.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Prism u USD iznosila je $ +0.00019133213471694156.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.01%
30 dana$ +0.0000860420+13.34%
60 dana$ +0.0001997096+30.97%
90 dana$ +0.00019133213471694156+42.18%

Što je Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Prism (PRISM)

Službena web-stranica

Prism Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Prism (PRISM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prism (PRISM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prism.

Provjerite Prism predviđanje cijene sada!

PRISM u lokalnim valutama

Prism (PRISM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Prism (PRISM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRISM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Prism (PRISM)

Koliko Prism (PRISM) vrijedi danas?
Cijena PRISM uživo u USD je 0.00064495 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRISM u USD?
Trenutačna cijena PRISM u USD je $ 0.00064495. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Prism?
Tržišna kapitalizacija za PRISM je $ 1.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRISM?
Količina u optjecaju za PRISM je 1.83B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRISM?
PRISM je postigao ATH cijenu od 0.04643859 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRISM?
PRISM je vidio ATL cijenu od 0.0000841 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRISM?
24-satni obujam trgovanja za PRISM je -- USD.
Hoće li PRISM još narasti ove godine?
PRISM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRISM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.