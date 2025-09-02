Više o PRIMATE

Primate Logotip

Primate Cijena (PRIMATE)

Neuvršten

1 PRIMATE u USD cijena uživo:

$0.00664017
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Primate (PRIMATE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:36:12 (UTC+8)

Primate (PRIMATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00661645
24-satna najniža cijena
$ 0.00670741
24-satna najviša cijena

$ 0.00661645
$ 0.00670741
$ 0.185827
$ 0.00118824
--

-1.00%

+117.26%

+117.26%

Primate (PRIMATE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00664017. Tijekom protekla 24 sata, PRIMATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00661645 i najviše cijene $ 0.00670741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIMATE je $ 0.185827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00118824.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIMATE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +117.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Primate (PRIMATE)

$ 10.91M
--
$ 13.68M
1.64B
2,060,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Primate je $ 10.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIMATE je 1.64B, s ukupnom količinom od 2060000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.68M.

Primate (PRIMATE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Primate u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Primate u USD iznosila je $ +0.0006814215.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Primate u USD iznosila je $ +0.0148857139.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Primate u USD iznosila je $ +0.0044577567933235634.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.00%
30 dana$ +0.0006814215+10.26%
60 dana$ +0.0148857139+224.18%
90 dana$ +0.0044577567933235634+204.26%

Što je Primate (PRIMATE)

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Primate (PRIMATE)

Službena web-stranica

Primate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Primate (PRIMATE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Primate (PRIMATE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Primate.

Provjerite Primate predviđanje cijene sada!

PRIMATE u lokalnim valutama

Primate (PRIMATE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Primate (PRIMATE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRIMATE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Primate (PRIMATE)

Koliko Primate (PRIMATE) vrijedi danas?
Cijena PRIMATE uživo u USD je 0.00664017 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRIMATE u USD?
Trenutačna cijena PRIMATE u USD je $ 0.00664017. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Primate?
Tržišna kapitalizacija za PRIMATE je $ 10.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRIMATE?
Količina u optjecaju za PRIMATE je 1.64B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRIMATE?
PRIMATE je postigao ATH cijenu od 0.185827 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRIMATE?
PRIMATE je vidio ATL cijenu od 0.00118824 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRIMATE?
24-satni obujam trgovanja za PRIMATE je -- USD.
Hoće li PRIMATE još narasti ove godine?
PRIMATE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRIMATE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.