Primate (PRIMATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00661645 $ 0.00661645 $ 0.00661645 24-satna najniža cijena $ 0.00670741 $ 0.00670741 $ 0.00670741 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00661645$ 0.00661645 $ 0.00661645 24-satna najviša cijena $ 0.00670741$ 0.00670741 $ 0.00670741 Najviša cijena ikada $ 0.185827$ 0.185827 $ 0.185827 Najniža cijena $ 0.00118824$ 0.00118824 $ 0.00118824 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.00% Promjena cijene (7D) +117.26% Promjena cijene (7D) +117.26%

Primate (PRIMATE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00664017. Tijekom protekla 24 sata, PRIMATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00661645 i najviše cijene $ 0.00670741, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIMATE je $ 0.185827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00118824.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIMATE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +117.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Primate (PRIMATE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.91M$ 10.91M $ 10.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Količina u optjecaju 1.64B 1.64B 1.64B Ukupna količina 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Primate je $ 10.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIMATE je 1.64B, s ukupnom količinom od 2060000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.68M.