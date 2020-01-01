Primate (PRIMATE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Primate (PRIMATE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Primate (PRIMATE) Informacije PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Službena web stranica: https://www.benjibananas.com/ Kupi PRIMATE odmah!

Primate (PRIMATE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Primate (PRIMATE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Ukupna količina: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Količina u optjecaju: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Povijesni maksimum: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 Povijesni minimum: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 Trenutna cijena: $ 0.00306414 $ 0.00306414 $ 0.00306414 Saznajte više o cijeni Primate (PRIMATE)

Primate (PRIMATE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Primate (PRIMATE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PRIMATE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PRIMATE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PRIMATE tokena, istražite PRIMATE cijenu tokena uživo!

PRIMATE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PRIMATE? Naša PRIMATE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PRIMATE predviđanje cijene tokena odmah!

