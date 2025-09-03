Više o PREAI

Predict Crypto Cijena (PREAI)

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:43:30 (UTC+8)

Predict Crypto (PREAI) Informacije o cijeni (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212446
$ 0.00212446$ 0.00212446

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-0.56%

-13.71%

-13.71%

Predict Crypto (PREAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PREAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PREAI je $ 0.00212446, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PREAI se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -13.71% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Predict Crypto (PREAI)

$ 38.98K
$ 38.98K$ 38.98K

--
----

$ 38.98K
$ 38.98K$ 38.98K

8.50B
8.50B 8.50B

8,499,999,999.0
8,499,999,999.0 8,499,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Predict Crypto je $ 38.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PREAI je 8.50B, s ukupnom količinom od 8499999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.98K.

Predict Crypto (PREAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Predict Crypto u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Predict Crypto u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Predict Crypto u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Predict Crypto u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.56%
30 dana$ 0+14.51%
60 dana$ 0+67.66%
90 dana$ 0--

Što je Predict Crypto (PREAI)

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Službena web-stranica

Predict Crypto Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Predict Crypto (PREAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Predict Crypto (PREAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Predict Crypto.

Provjerite Predict Crypto predviđanje cijene sada!

PREAI u lokalnim valutama

Predict Crypto (PREAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Predict Crypto (PREAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PREAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Predict Crypto (PREAI)

Koliko Predict Crypto (PREAI) vrijedi danas?
Cijena PREAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PREAI u USD?
Trenutačna cijena PREAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Predict Crypto?
Tržišna kapitalizacija za PREAI je $ 38.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PREAI?
Količina u optjecaju za PREAI je 8.50B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PREAI?
PREAI je postigao ATH cijenu od 0.00212446 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PREAI?
PREAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PREAI?
24-satni obujam trgovanja za PREAI je -- USD.
Hoće li PREAI još narasti ove godine?
PREAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PREAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Predict Crypto (PREAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.