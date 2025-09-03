Predict Crypto (PREAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00212446$ 0.00212446 $ 0.00212446 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -13.71% Promjena cijene (7D) -13.71%

Predict Crypto (PREAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PREAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PREAI je $ 0.00212446, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PREAI se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -13.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Predict Crypto (PREAI)

Tržišna kapitalizacija $ 38.98K$ 38.98K $ 38.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.98K$ 38.98K $ 38.98K Količina u optjecaju 8.50B 8.50B 8.50B Ukupna količina 8,499,999,999.0 8,499,999,999.0 8,499,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Predict Crypto je $ 38.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PREAI je 8.50B, s ukupnom količinom od 8499999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.98K.