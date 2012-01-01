Predict Crypto (PREAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Predict Crypto (PREAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Predict Crypto (PREAI) Informacije Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Službena web stranica: https://predictingai.info/ Bijela knjiga: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Kupi PREAI odmah!

Predict Crypto (PREAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Predict Crypto (PREAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 40.87K Ukupna količina: $ 8.50B Količina u optjecaju: $ 8.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.87K Povijesni maksimum: $ 0.00212446 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni Predict Crypto (PREAI)

Predict Crypto (PREAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Predict Crypto (PREAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PREAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PREAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PREAI tokena, istražite PREAI cijenu tokena uživo!

PREAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PREAI? Naša PREAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PREAI predviđanje cijene tokena odmah!

