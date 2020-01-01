POWSCHE (POWSCHE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u POWSCHE (POWSCHE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

POWSCHE (POWSCHE) Informacije POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Službena web stranica: https://powsche.com/ Kupi POWSCHE odmah!

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POWSCHE (POWSCHE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Ukupna količina: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M Količina u optjecaju: $ 99.88M $ 99.88M $ 99.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Povijesni maksimum: $ 0.13643 $ 0.13643 $ 0.13643 Povijesni minimum: $ 0.00547514 $ 0.00547514 $ 0.00547514 Trenutna cijena: $ 0.01328916 $ 0.01328916 $ 0.01328916 Saznajte više o cijeni POWSCHE (POWSCHE)

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POWSCHE (POWSCHE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POWSCHE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POWSCHE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POWSCHE tokena, istražite POWSCHE cijenu tokena uživo!

