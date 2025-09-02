POWSCHE (POWSCHE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01319416 24-satna najviša cijena $ 0.01349396 Najviša cijena ikada $ 0.13643 Najniža cijena $ 0.00547514 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) -10.07%

POWSCHE (POWSCHE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01333453. Tijekom protekla 24 sata, POWSCHEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01319416 i najviše cijene $ 0.01349396, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POWSCHE je $ 0.13643, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00547514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POWSCHE se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -10.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu POWSCHE (POWSCHE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.32M Količina u optjecaju 99.88M Ukupna količina 99,883,917.29352842

Trenutačna tržišna kapitalizacija POWSCHE je $ 1.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWSCHE je 99.88M, s ukupnom količinom od 99883917.29352842. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.32M.