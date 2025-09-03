Poseidon (POSEIDON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -21.39% Promjena cijene (7D) -21.39%

Poseidon (POSEIDON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POSEIDONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POSEIDON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POSEIDON se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -21.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poseidon (POSEIDON)

Tržišna kapitalizacija $ 30.04K$ 30.04K $ 30.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.04K$ 30.04K $ 30.04K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,995,085.68 999,995,085.68 999,995,085.68

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poseidon je $ 30.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POSEIDON je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995085.68. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.04K.