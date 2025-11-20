Polyagent Cijena danas

Trenutačna cijena Polyagent (POLYAGENT) danas je $ 0.00003763, s promjenom od 12.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POLYAGENT u USD je $ 0.00003763 po POLYAGENT.

Polyagent trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38,253, s količinom u optjecaju od 999.95M POLYAGENT. Tijekom posljednja 24 sata, POLYAGENT trgovao je između $ 0.00003348 (niska) i $ 0.00003832 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00213733, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002797.

U kratkoročnim performansama, POLYAGENT se kretao -1.04% u posljednjem satu i +14.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Polyagent (POLYAGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,946,878.490001 999,946,878.490001 999,946,878.490001

