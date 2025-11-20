POKI Cijena danas

Trenutačna cijena POKI (POKI) danas je $ 0.00001046, s promjenom od 1.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POKI u USD je $ 0.00001046 po POKI.

POKI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,297.25, s količinom u optjecaju od 984.05M POKI. Tijekom posljednja 24 sata, POKI trgovao je između $ 0.00000967 (niska) i $ 0.00001071 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00106015, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000967.

U kratkoročnim performansama, POKI se kretao -0.10% u posljednjem satu i -11.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu POKI (POKI)

Tržišna kapitalizacija $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K Količina u optjecaju 984.05M 984.05M 984.05M Ukupna količina 999,837,579.110204 999,837,579.110204 999,837,579.110204

Trenutačna tržišna kapitalizacija POKI je $ 10.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POKI je 984.05M, s ukupnom količinom od 999837579.110204. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.46K.