PLATH ($PLATH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00150056$ 0.00150056 $ 0.00150056 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +2.22% Promjena cijene (7D) -4.00% Promjena cijene (7D) -4.00%

PLATH ($PLATH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PLATHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PLATH je $ 0.00150056, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PLATH se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +2.22% u posljednjih 24 sata i -4.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PLATH ($PLATH)

Tržišna kapitalizacija $ 178.20K$ 178.20K $ 178.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 178.20K$ 178.20K $ 178.20K Količina u optjecaju 967.25M 967.25M 967.25M Ukupna količina 967,252,812.3664794 967,252,812.3664794 967,252,812.3664794

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLATH je $ 178.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PLATH je 967.25M, s ukupnom količinom od 967252812.3664794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.20K.