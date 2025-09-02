Više o $PLATH

PLATH Logotip

PLATH Cijena ($PLATH)

Neuvršten

1 $PLATH u USD cijena uživo:

$0.00018424
$0.00018424$0.00018424
+2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PLATH ($PLATH)
PLATH ($PLATH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150056
$ 0.00150056$ 0.00150056

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

+2.22%

-4.00%

-4.00%

PLATH ($PLATH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PLATHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PLATH je $ 0.00150056, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PLATH se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +2.22% u posljednjih 24 sata i -4.00% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu PLATH ($PLATH)

$ 178.20K
$ 178.20K$ 178.20K

--
----

$ 178.20K
$ 178.20K$ 178.20K

967.25M
967.25M 967.25M

967,252,812.3664794
967,252,812.3664794 967,252,812.3664794

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLATH je $ 178.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PLATH je 967.25M, s ukupnom količinom od 967252812.3664794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.20K.

PLATH ($PLATH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PLATH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PLATH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PLATH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PLATH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.22%
30 dana$ 0-40.59%
60 dana$ 0-36.53%
90 dana$ 0--

Što je PLATH ($PLATH)

PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.

PLATH Predviđanje cijene (USD)

PLATH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PLATH ($PLATH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PLATH ($PLATH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PLATH.

Provjerite PLATH predviđanje cijene sada!

$PLATH u lokalnim valutama

PLATH ($PLATH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PLATH ($PLATH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $PLATH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PLATH ($PLATH)

Koliko PLATH ($PLATH) vrijedi danas?
Cijena $PLATH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $PLATH u USD?
Trenutačna cijena $PLATH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PLATH?
Tržišna kapitalizacija za $PLATH je $ 178.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $PLATH?
Količina u optjecaju za $PLATH je 967.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $PLATH?
$PLATH je postigao ATH cijenu od 0.00150056 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $PLATH?
$PLATH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $PLATH?
24-satni obujam trgovanja za $PLATH je -- USD.
Hoće li $PLATH još narasti ove godine?
$PLATH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $PLATH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.