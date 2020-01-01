PLATH ($PLATH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PLATH ($PLATH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PLATH ($PLATH) Informacije PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Službena web stranica: https://plathonsolana.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Kupi $PLATH odmah!

PLATH ($PLATH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PLATH ($PLATH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 199.13K $ 199.13K $ 199.13K Ukupna količina: $ 967.18M $ 967.18M $ 967.18M Količina u optjecaju: $ 967.18M $ 967.18M $ 967.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 199.13K $ 199.13K $ 199.13K Povijesni maksimum: $ 0.00150056 $ 0.00150056 $ 0.00150056 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002066 $ 0.0002066 $ 0.0002066 Saznajte više o cijeni PLATH ($PLATH)

PLATH ($PLATH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PLATH ($PLATH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $PLATH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $PLATH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $PLATH tokena, istražite $PLATH cijenu tokena uživo!

$PLATH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $PLATH? Naša $PLATH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

