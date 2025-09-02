Pineapple Cat (PICA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.07% Promjena cijene (7D) +4.07%

Pineapple Cat (PICA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PICAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PICA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PICA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pineapple Cat (PICA)

Tržišna kapitalizacija $ 134.50K$ 134.50K $ 134.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 141.30K$ 141.30K $ 141.30K Količina u optjecaju 9.52B 9.52B 9.52B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pineapple Cat je $ 134.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PICA je 9.52B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 141.30K.