Pillar (PLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0019404 $ 0.0019404 $ 0.0019404 24-satna najniža cijena $ 0.0031059 $ 0.0031059 $ 0.0031059 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0019404$ 0.0019404 $ 0.0019404 24-satna najviša cijena $ 0.0031059$ 0.0031059 $ 0.0031059 Najviša cijena ikada $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Najniža cijena $ 0.00121418$ 0.00121418 $ 0.00121418 Promjena cijene (1H) +6.62% Promjena cijene (1D) -4.05% Promjena cijene (7D) -18.71% Promjena cijene (7D) -18.71%

Pillar (PLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0028913. Tijekom protekla 24 sata, PLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0019404 i najviše cijene $ 0.0031059, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLR je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00121418.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLR se promijenio za +6.62% u posljednjih sat vremena, -4.05% u posljednjih 24 sata i -18.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pillar (PLR)

Tržišna kapitalizacija $ 749.85K$ 749.85K $ 749.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Količina u optjecaju 259.35M 259.35M 259.35M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pillar je $ 749.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLR je 259.35M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.31M.