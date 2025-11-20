Peengu Cijena danas

Trenutačna cijena Peengu (PEENGU) danas je $ 0.00003318, s promjenom od 3.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEENGU u USD je $ 0.00003318 po PEENGU.

Peengu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32,711, s količinom u optjecaju od 985.87M PEENGU. Tijekom posljednja 24 sata, PEENGU trgovao je između $ 0.00003185 (niska) i $ 0.00003453 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00014284, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000030.

U kratkoročnim performansama, PEENGU se kretao -- u posljednjem satu i -9.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Peengu (PEENGU)

Tržišna kapitalizacija $ 32.71K$ 32.71K $ 32.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.71K$ 32.71K $ 32.71K Količina u optjecaju 985.87M 985.87M 985.87M Ukupna količina 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peengu je $ 32.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEENGU je 985.87M, s ukupnom količinom od 985868910.9955742. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.71K.