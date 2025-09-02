ORC (ORC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00133092 $ 0.00133092 $ 0.00133092 24-satna najniža cijena $ 0.00147635 $ 0.00147635 $ 0.00147635 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00133092$ 0.00133092 $ 0.00133092 24-satna najviša cijena $ 0.00147635$ 0.00147635 $ 0.00147635 Najviša cijena ikada $ 0.01816074$ 0.01816074 $ 0.01816074 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.18% Promjena cijene (1D) -3.65% Promjena cijene (7D) +66.88% Promjena cijene (7D) +66.88%

ORC (ORC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141148. Tijekom protekla 24 sata, ORCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00133092 i najviše cijene $ 0.00147635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORC je $ 0.01816074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORC se promijenio za +0.18% u posljednjih sat vremena, -3.65% u posljednjih 24 sata i +66.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORC (ORC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORC je $ 1.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORC je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.41M.