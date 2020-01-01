ORC (ORC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORC (ORC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORC (ORC) Informacije ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. ​Combining mythical strength with modern tech, our ​community loves collecting ORC Coins. Just like orcs ​love to gather gold, our community loves to collect ​ORC coins This meme coin brings to the world of ​cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and ​unique humor. It symbolizes diligence and dedication ​with a light touch of irony. Službena web stranica: https://orc.gold/

ORC (ORC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORC (ORC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.36M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.36M Povijesni maksimum: $ 0.01816074 Povijesni minimum: $ 0.0007924 Trenutna cijena: $ 0.0013592

ORC (ORC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORC (ORC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORC tokena, istražite ORC cijenu tokena uživo!

