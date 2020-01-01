Observer (OBSR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Observer (OBSR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Observer (OBSR) Informacije The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. Službena web stranica: https://obsr.org/

Observer (OBSR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Observer (OBSR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Ukupna količina: $ 14.00B $ 14.00B $ 14.00B Količina u optjecaju: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M Povijesni maksimum: $ 0.06177 $ 0.06177 $ 0.06177 Povijesni minimum: $ 0.00013416 $ 0.00013416 $ 0.00013416 Trenutna cijena: $ 0.00136253 $ 0.00136253 $ 0.00136253 Saznajte više o cijeni Observer (OBSR)

Observer (OBSR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Observer (OBSR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBSR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBSR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBSR tokena, istražite OBSR cijenu tokena uživo!

OBSR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OBSR? Naša OBSR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OBSR predviđanje cijene tokena odmah!

