Observer (OBSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00133171 24-satna najniža cijena $ 0.00144749 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00133171 24-satna najviša cijena $ 0.00144749 Najviša cijena ikada $ 0.06177 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -1.84% Promjena cijene (7D) -5.83%

Observer (OBSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00136679. Tijekom protekla 24 sata, OBSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00133171 i najviše cijene $ 0.00144749, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBSR je $ 0.06177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBSR se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i -5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Observer (OBSR)

Tržišna kapitalizacija $ 8.49M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.15M Količina u optjecaju 6.21B Ukupna količina 14,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Observer je $ 8.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBSR je 6.21B, s ukupnom količinom od 14000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.15M.