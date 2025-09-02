Više o OBSR

USD
Grafikon aktualnih cijena Observer (OBSR)
Observer (OBSR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00133171
$ 0.00133171$ 0.00133171
24-satna najniža cijena
$ 0.00144749
$ 0.00144749$ 0.00144749
24-satna najviša cijena

$ 0.00133171
$ 0.00133171$ 0.00133171

$ 0.00144749
$ 0.00144749$ 0.00144749

$ 0.06177
$ 0.06177$ 0.06177

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-1.84%

-5.83%

-5.83%

Observer (OBSR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00136679. Tijekom protekla 24 sata, OBSRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00133171 i najviše cijene $ 0.00144749, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBSR je $ 0.06177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBSR se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -1.84% u posljednjih 24 sata i -5.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Observer (OBSR)

$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M

--
----

$ 19.15M
$ 19.15M$ 19.15M

6.21B
6.21B 6.21B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Observer je $ 8.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBSR je 6.21B, s ukupnom količinom od 14000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.15M.

Observer (OBSR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Observer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Observer u USD iznosila je $ -0.0001731899.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Observer u USD iznosila je $ -0.0001342518.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Observer u USD iznosila je $ +0.0000783507853620477.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.84%
30 dana$ -0.0001731899-12.67%
60 dana$ -0.0001342518-9.82%
90 dana$ +0.0000783507853620477+6.08%

Što je Observer (OBSR)

The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.

Resurs Observer (OBSR)

Službena web-stranica

Observer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Observer (OBSR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Observer (OBSR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Observer.

Provjerite Observer predviđanje cijene sada!

OBSR u lokalnim valutama

Observer (OBSR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Observer (OBSR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBSR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Observer (OBSR)

Koliko Observer (OBSR) vrijedi danas?
Cijena OBSR uživo u USD je 0.00136679 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OBSR u USD?
Trenutačna cijena OBSR u USD je $ 0.00136679. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Observer?
Tržišna kapitalizacija za OBSR je $ 8.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OBSR?
Količina u optjecaju za OBSR je 6.21B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBSR?
OBSR je postigao ATH cijenu od 0.06177 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBSR?
OBSR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OBSR?
24-satni obujam trgovanja za OBSR je -- USD.
Hoće li OBSR još narasti ove godine?
OBSR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBSR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
