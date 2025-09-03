NULL MATRIX (NULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.69 $ 5.69 $ 5.69 24-satna najniža cijena $ 6.02 $ 6.02 $ 6.02 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.69$ 5.69 $ 5.69 24-satna najviša cijena $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 Najviša cijena ikada $ 387.03$ 387.03 $ 387.03 Najniža cijena $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -14.18% Promjena cijene (7D) -14.18%

NULL MATRIX (NULL) cijena u stvarnom vremenu je $5.83. Tijekom protekla 24 sata, NULLtrgovalo je između najniže cijene $ 5.69 i najviše cijene $ 6.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NULL je $ 387.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.81.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NULL se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -14.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NULL MATRIX (NULL)

Tržišna kapitalizacija $ 50.51K$ 50.51K $ 50.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.51K$ 50.51K $ 50.51K Količina u optjecaju 8.67K 8.67K 8.67K Ukupna količina 8,667.588482825704 8,667.588482825704 8,667.588482825704

Trenutačna tržišna kapitalizacija NULL MATRIX je $ 50.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NULL je 8.67K, s ukupnom količinom od 8667.588482825704. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.51K.