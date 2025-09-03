NULL MATRIX Cijena (NULL)
+0.40%
-0.86%
-14.18%
-14.18%
NULL MATRIX (NULL) cijena u stvarnom vremenu je $5.83. Tijekom protekla 24 sata, NULLtrgovalo je između najniže cijene $ 5.69 i najviše cijene $ 6.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NULL je $ 387.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.81.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NULL se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -14.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija NULL MATRIX je $ 50.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NULL je 8.67K, s ukupnom količinom od 8667.588482825704. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.51K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -0.051049010032588.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -1.3987709120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -0.7131687420.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -9.665015485447619.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.051049010032588
|-0.86%
|30 dana
|$ -1.3987709120
|-23.99%
|60 dana
|$ -0.7131687420
|-12.23%
|90 dana
|$ -9.665015485447619
|-62.37%
NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.
