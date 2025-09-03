Više o NULL

1 NULL u USD cijena uživo:

$5.83
$5.83
-0.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena NULL MATRIX (NULL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:29:12 (UTC+8)

NULL MATRIX (NULL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 5.69
$ 5.69
24-satna najniža cijena
$ 6.02
$ 6.02
24-satna najviša cijena

$ 5.69
$ 5.69

$ 6.02
$ 6.02

$ 387.03
$ 387.03

$ 4.81
$ 4.81

+0.40%

-0.86%

-14.18%

-14.18%

NULL MATRIX (NULL) cijena u stvarnom vremenu je $5.83. Tijekom protekla 24 sata, NULLtrgovalo je između najniže cijene $ 5.69 i najviše cijene $ 6.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NULL je $ 387.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.81.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NULL se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -14.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NULL MATRIX (NULL)

$ 50.51K
$ 50.51K

--
--

$ 50.51K
$ 50.51K

8.67K
8.67K

8,667.588482825704
8,667.588482825704

Trenutačna tržišna kapitalizacija NULL MATRIX je $ 50.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NULL je 8.67K, s ukupnom količinom od 8667.588482825704. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.51K.

NULL MATRIX (NULL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -0.051049010032588.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -1.3987709120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -0.7131687420.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NULL MATRIX u USD iznosila je $ -9.665015485447619.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.051049010032588-0.86%
30 dana$ -1.3987709120-23.99%
60 dana$ -0.7131687420-12.23%
90 dana$ -9.665015485447619-62.37%

Što je NULL MATRIX (NULL)

NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NULL MATRIX (NULL)

Službena web-stranica

NULL MATRIX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NULL MATRIX (NULL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NULL MATRIX (NULL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NULL MATRIX.

Provjerite NULL MATRIX predviđanje cijene sada!

NULL u lokalnim valutama

NULL MATRIX (NULL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NULL MATRIX (NULL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NULL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NULL MATRIX (NULL)

Koliko NULL MATRIX (NULL) vrijedi danas?
Cijena NULL uživo u USD je 5.83 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NULL u USD?
Trenutačna cijena NULL u USD je $ 5.83. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NULL MATRIX?
Tržišna kapitalizacija za NULL je $ 50.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NULL?
Količina u optjecaju za NULL je 8.67K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NULL?
NULL je postigao ATH cijenu od 387.03 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NULL?
NULL je vidio ATL cijenu od 4.81 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NULL?
24-satni obujam trgovanja za NULL je -- USD.
Hoće li NULL još narasti ove godine?
NULL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NULL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:29:12 (UTC+8)

NULL MATRIX (NULL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.