NOVA (SN68) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NOVA (SN68), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NOVA (SN68) Informacije Službena web stranica: https://www.metanova-labs.ai/ Bijela knjiga: https://www.metanova-labs.ai/whitepapers Kupi SN68 odmah!

NOVA (SN68) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NOVA (SN68), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M Ukupna količina: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Količina u optjecaju: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M Povijesni maksimum: $ 14.03 $ 14.03 $ 14.03 Povijesni minimum: $ 3.87 $ 3.87 $ 3.87 Trenutna cijena: $ 3.92 $ 3.92 $ 3.92 Saznajte više o cijeni NOVA (SN68)

NOVA (SN68) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NOVA (SN68) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SN68 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SN68 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SN68 tokena, istražite SN68 cijenu tokena uživo!

SN68 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SN68? Naša SN68 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SN68 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!